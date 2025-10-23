Fußball-Bundesliga: Polanski fordert gegen Bayern Willen, Leidenschaft und Mut

Ein Neuzugang auf der Bank

Ein Neuzugang wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) neben Polanski auf der Bank Platz nehmen. Sportchef Rouven Schröder, der beim Spiel gegen Union Berlin noch auf der Tribüne saß, rückt jetzt näher an den Spielfeldrand. Schröder, der das Team gerade kennenlernt, erkennt in der Mannschaft einen guten Mix zwischen Lockerheit und Fokussierung, der sich im besten Falle auf das Spiel übertragen soll. Der "Head of Sports" der Gladbacher weiß, dass es am Samstag wohl eher um den guten Eindruck und Auftritt geht, als um Punkte. "Wir brauchen gerade gegen Bayern eine totale Geschlossenheit. Das muss das Umfeld spüren, das müssen die Fans spüren", sagte Schröder.