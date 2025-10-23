Fußball-Bundesliga: Polanski fordert gegen Bayern Willen, Leidenschaft und Mut

Mönchengladbach - Der gewaltigen Aufgabe mit dem Spiel gegen den FC Bayern München setzt Eugen Polanski Lockerheit und Zuversicht entgegen. Nach 14 sieglosen Spielen hat der Tabellenletzte Borussia Mönchengladbach gegen den deutschen Rekordmeister eigentlich nichts zu verlieren. Was Borussias Trainer erwarten kann, ist allerdings bedingungsloser Einsatz und Mut zum Zweikampf. "Die Aufgabe ist nicht einfach, weil man weiß in welchem Flow sie sind", sagte Polanski. Die Bayern kommen mit der Empfehlung von zwölf Pflichtspielsiegen am Stück und einer Serie von 16 unbesiegten Partien nacheinander.