Berlin - Lukas Podolski bedauert, dass Thomas Müller beim FC Bayern München Medienberichten zufolge keine Zukunft als Spieler mehr hat. "Am Ende ist es schade, dass ihm der Verein die Entscheidung abnimmt und nicht andersherum. Dass der Thomas Müller das nicht selber in der Hand hat, weil ich glaube, er hätte das verdient", sagte der Weltmeister von 2014 am Rande der Baller League in Berlin über seinen früheren Mitspieler. Er kenne aber die Details der Vertragsgespräche auch nicht.