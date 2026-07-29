Wiedersehen mit Gosens

Schalkes Sportvorstand Frank Baumann hatte bereits nach dem Aufstieg signalisiert, mit Dzeko verlängern zu wollen. Der Angreifer, der in seiner Karriere auch schon für Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul gespielt hat, war im Winter von der AC Florenz nach Gelsenkirchen gekommen. In elf Spielen in der zweiten Liga erzielte er sechs Tore und hatte damit großen Anteil an der Rückkehr der Schalker in die Bundesliga.