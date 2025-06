Pavlovic erzählte vor dem letzten Gruppenspiel der Münchner gegen Benfica Lissabon in Charlotte lachend: "Ich habe schon mal mit ihm ein paar Späße gemacht." In Richtung eines Bayern-Wechsels. "Wir werden sehen, was in der Zukunft bei ihm ansteht", sagte Pavlovic. Und ja, er sei da schon dran. Beim Finalturnier der Nations League hatten die beiden Jung-Profis erstmals in der Nationalmannschaft zusammengespielt.