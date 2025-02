Der 19 Jahre alte Serbe, der seine komplette Fußball-Ausbildung von der U-15 bis zu den Profis bei Roter Stern Belgrad durchlebte, wurde vor zwei Wochen von Aston Villa ausgeliehen. In der Gruppenphase der Champions League spielte der 1,84 Meter große Rechtsverteidiger mit den Engländern noch gegen RB. Nach der "guten Erfahrung" bei Aston Villa will er nun bei RB den nächsten Schritt machen. "Das ist einer der besten Clubs in Deutschland und in ganz Europa, sie spielen in jeden Jahr Champions League. Speziell junge Spieler können sich hier gut zum nächsten Level entwickeln. Das ist sehr wichtig für mich und ich kann in einer der besten Ligen der Welt spielen", schwärmte Nedeljković.