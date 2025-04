Augsburg (dpa/lby) - Mit dem Optimismus aus elf ungeschlagenen Bundesliga-Partien will sich der FC Augsburg gegen den großen FC Bayern Schwung holen für das Saisonfinale. Trainer Jess Thorup sieht in dem Match gegen den Fußball-Rekordmeister eine Chance, "den nächsten Schritt zu machen und einen Boost zu bekommen". Vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) unterstrich der Däne sein Vertrauen in das formstarke Team: "Ich habe das Gefühl, dass wir gegen jeden mitspielen können."