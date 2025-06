Fußball-Bundesliga Ole Werners Hauptaufgaben nach Dienstantritt bei RB Leipzig

Wer stürmt nächste Saison für RB? Denn offen ist auch die Zukunft von Loïs Openda, der nach verpasster Königsklassen-Qualifikation wohl weg will. Doch bei nur neun Toren in 33 Bundesliga-Spielen ist fraglich, ob RB die Kosten von rund 40 Millionen Euro wieder reinbekommt. Zumindest bahnt sich eine Lösung bei Timo Werner an, der nach erneuter Leihe bei seiner dritten Rückkehr nach Leipzig keine Zukunft hat. Er soll sich einig sein mit Red Bull New York.