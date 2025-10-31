Zuletzt drei Bundesliga-Niederlagen gegen Stuttgart

Nach drei Bundesliga-Niederlagen hintereinander gegen die Schwaben, die zudem auch noch im DFB-Pokal die Leipziger in der Vorsaison im Halbfinale ausgeschaltet hatten, bemerkt Werner auch im Team die Wichtigkeit vor dem Duell. "Uns erwartet ein echtes Spitzenspiel, es bleibt kein Raum für Fehler. Wir hatten eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf dem Trainingsplatz. Die Spieler wissen, worum es geht", sagte Werner, der keine Vergleiche zu früheren Spielen ziehen möchte: "Dafür hat sich bei uns zu viel verändert."