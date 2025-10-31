Leipzig - Der mögliche Startrekord interessiert Ole Werner relativ wenig. Ihm sind der nächste Entwicklungsschritt und ein beherzter Auftritt von RB Leipzig im Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellendritten VfB Stuttgart wichtiger. "Es wartet ein Gegner, der in meinen Augen der Beste ist seit Bayern. Es ist ein Spiel, welches sich in den kleinen Momenten entscheiden könnte. Beide Mannschaften sind in einem guten Rhythmus und in einem guten Flow", sagte der RB-Cheftrainer.