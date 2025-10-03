Fußball-Bundesliga: Ole Werner will gegen Dortmund defensive Stabilität sehen

Leipzig - Das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund wird für RB Leipzig zum erneuten Gradmesser. Nach vier siegreichen Bundesligaspielen in Serie stehen die Sachsen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor einer schwierigen Aufgabe, nachdem das Team zum Auftakt 0:6 beim FC Bayern verloren hatte. "Dortmund ist sehr stabil. Wir müssen an unser Leistungsmaximum kommen. Das gilt für alle Parameter, taktische, mentale, spielerische. Wir müssen in allen Bereichen top sein, das ist die Messlatte, die wir anlegen", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner, der im Kader auf den erkrankten Kevin Kampl und auf Timo Werner (muskuläre Probleme) verzichten muss.