Fußball-Bundesliga: Ole Werner will gegen Dortmund defensive Stabilität sehen

BVB mit "Topqualität auf allen Positionen"

Ein großer Trainingsschwerpunkt zuletzt war die Abwehrarbeit. "Nach wie vor sind wir dabei, an der defensiven Stabilität zu arbeiten. Das ist der Punkt, wo wir die meiste Luft nach oben haben. Daher ist 90 Minuten Arbeit gegen den Ball wichtig", betonte Werner. Alles sei gegen den BVB, der in der Champions League mit 4:1 gegen Bilbao gewann, ohnehin nicht zu verteidigen. "Das nennt man Qualität. Der Gegner hat Topqualität auf allen Positionen, daher müssen wir auch auf Topqualität verteidigen."