Fußball-Bundesliga Ole Werner erwartet gegen Leverkusen "absolutes Topspiel"

Leipzig - RB Leipzigs Cheftrainer Ole Werner erwartet gegen Bayer Leverkusen "ein absolutes Topspiel". Daran ändere auch nichts die schwierige Personalsituation auf beiden Seiten, sagte Werner vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen die Werkself. "Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerne nach vorne spielen. Wir wollen uns von den Fans, die uns in der Hinrunde sensationell unterstützt haben und ihren Anteil an unserem Erfolg haben, gut verabschieden", sagte der 37-Jährige, der im Kader wieder auf Ridle Baku und Romulo setzen kann.