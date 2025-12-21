München - Der FC Bayern verabschiedet sich an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim in die kurze Weihnachts- und Winterpause. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss dabei auf Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler wird von Coach Vincent Kompany geschont, weil er schon seit November über Sprunggelenkprobleme klagt.