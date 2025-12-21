 
Fußball-Bundesliga Ohne Kimmich: Bayern mit Jahresabschluss in Heidenheim

Das Auswärtsspiel in Heidenheim ist für den FC Bayern die letzte Partie des Kalenderjahres. Einige Leistungsträger werden dabei fehlen.

München - Der FC Bayern verabschiedet sich an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim in die kurze Weihnachts- und Winterpause. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga muss dabei auf Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler wird von Coach Vincent Kompany geschont, weil er schon seit November über Sprunggelenkprobleme klagt.

Ebenfalls nicht auflaufen können Kapitän Manuel Neuer (Muskelfaserriss), Konrad Laimer (Gelb-Sperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup), der erkrankte Sacha Boey und der nach seinem Beinbruch noch nicht einsatzfähige Jamal Musiala. Offensiv-Star Michael Olise wird trotz eines kleinen Eingriffs am Auge zu Wochenbeginn dabei sein. Luis Díaz kehrt nach einer Gelb-Sperre zurück.