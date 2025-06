Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg und Offensivspieler Irvin Cardona gehen endgültig getrennte Wege. Der 27-Jährige, der seit der Winterpause an den französischen Club AS Saint-Étienne ausgeliehen war, schließt sich dem Club nun dauerhaft an. Saint-Étienne hat die Kaufoption gezogen und den Offensivspieler fest verpflichtet.