Hamburg (dpa/lby) - Wegen einer Oberschenkelverletzung hat Rückkehrer Mergim Berisha das Bundesligaspiel des FC Augsburg beim FC St. Pauli verpasst. Der Angreifer fehlte überraschend im Aufgebot für die Partie (1:1) am Samstag in Hamburg. Laut Trainer Jess Thorup hat sich der Angreifer die Verletzung schon beim Training am Donnerstag zugezogen.