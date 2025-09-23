Fußball-Bundesliga: Nusa zurück im RB-Training – Trio in Belastungssteuerung

Leipzig - Antonio Nusa ist ins Mannschaftstraining von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurückgekehrt. Der 20 Jahre alte Offensivspieler hatte sich beim 1:0 Sieg am dritten Spieltag in Mainz den rechten Unterarm gebrochen und machte beim Vorbereitungsauftakt für das Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Sky) Teile des Mannschaftstrainings mit. Ab Mittwoch soll der Norweger wieder die gesamte Einheit mittrainieren, wie der Verein mitteilte.