Fußball-Bundesliga: Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg

Leipzig - Würde es nach der Statistik gehen, der Sieger der Bundesliga-Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) stünde wohl fest. Denn in 25 Partien gingen die Leipziger 13 Mal als Gewinner vom Rasen. Doch die Schützlinge von Trainer Ole Werner sind trotz der drei Siege hintereinander zuletzt noch weit davon entfernt, irgendeinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen zu können.