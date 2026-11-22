Der Schuss von Chuki (32.) verfehlte knapp das Ziel ebenso der von Njinmah (42.). Die beste Chance hatte Torjäger Niclas Füllkrug, der frei stehend aus knapp zehn Metern den Ball nicht richtig traf.

Friedl bricht den Bann, Njinmah legt nach

Ähnlich wie in der ersten Halbzeit erwischten die Hamburger auch nach der Pause zunächst den besseren Start und waren spielbestimmend. Ein Freistoß von Albert Grönbaek (51.) aus 20 Metern war direkt auf Werder-Torwart Karl Hein aber zu harmlos.

Doch dann drehte Werder auf. Friedl scheiterte nach einer Ecke zunächst am überragend reagierenden HSV-Keeper Heuer Fernandes. Als der Ball über Umwege zurück zum Bremer Abwehrchef kam, zimmerte der Österreicher die Kugel unter die Latte und brachte das Weserstadion zum Beben.

Nun waren die Bremer nicht mehr zu stoppen. Vor allem Njinmah, gerade erst von einer Verletzung genesen und nur wegen des Ausfalls von Grüll in der Startelf, trumpfte jetzt auf. Zunächst traf der Angreifer nach Zuspiel von Füllkrug flach ins rechte Eck, wenig später zirkelt er den von einem Bremer abgefälschten Ball in den Winkel des Hamburger Tores und sorgte so für die Entscheidung. Füllkrug sorgte für die Zugabe.