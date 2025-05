Fußball-Bundesliga "Nicht alles negativ sehen": Augsburgs Gouweleeuw wehrt sich

Stuttgart (dpa/lby) - Trotz der jüngsten Negativserie blickt Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw nicht unzufrieden auf die bisherige Saison des FC Augsburg zurück. Man dürfe "nicht immer alles negativ sehen", sagte der Kapitän nach der 0:4 (0:1)-Klatsche beim VfB Stuttgart. Die Fuggerstädter kassierten am Sonntagabend bereits die dritte Niederlage in Serie und sind dabei, ihre bis dahin starke Rückrunde in der Fußball-Bundesliga im Endspurt ein Stück weit einzureißen - ähnlich wie in der vergangenen Spielzeit.