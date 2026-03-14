Fußball-Bundesliga Neun Bayern holen Zähler bei Bayer – Hecking punktet mit VfL

Berlin - Trotz doppelter Unterzahl hat Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München bei Bayer Leverkusen zumindest einen Punkt geholt. Der Fußball-Rekordmeister kam bei der Werkself zu einem 1:1 (0:1) und führt die Liga nun noch mit neun Punkten vor Borussia Dortmund an. Die Westfalen siegten 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg. Einen Achtungserfolg verbuchte Trainer-Rückkehrer Dieter Hecking, der den VfL Wolfsburg zu einem 1:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim führte. Eintracht Frankfurt siegte 1:0 (0:0) gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim.