Fußball-Bundesliga Neun Bayern holen Zähler bei Bayer – Hecking punktet mit VfL

Die Münchner haderten zudem mit drei Videobeweis-Urteilen: Erst wurde Tah (26.) das vermeintliche 1:1 wegen Handspiels aberkannt, dann musste Jackson für ein grobes Einsteigen im Mittelkreis gegen Martin Terrier vom Feld. Und nach der Pause wurde das Tor des eingewechselten Kane zurückgepfiffen, weil der Starstürmer zuvor den Befreiungsschlag von Bayer-Torwart Janis Blaswich an den Arm bekommen hatte. In der Nachspielzeit wurde auch Leverkusen ein Tor von Jonas Hofmann wegen Abseits aberkannt.