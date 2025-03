Fußball-Bundesliga Neuer Vertrag für Sané? Das sagt der Nationalspieler

München - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich optimistisch gezeigt, dass er sich mit dem FC Bayern München auf eine Vertragsverlängerung einigen kann. "Für mich geht es nur darum, das Spiel zu gewinnen, mich auf meine Leistung zu konzentrieren", sagte der Flügelspieler des deutschen Rekordmeisters nach dem 3:1 in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli dem TV-Sender Sky. "Am Ende, denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung." In der Interview-Zone im Anschluss äußerte er sich nicht weiter.