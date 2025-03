München - Wie lange Kapitän Manuel Neuer dem FC Bayern noch fehlen wird, ist weiter unklar. Der Torwart laboriert seit Wochen an einer Wadenverletzung. "Das sind sensible Verletzungen, das heißt nicht, dass es schlimm ist, aber man muss dem Zeit geben. Wann genau, will ich nicht extra kommunizieren", sagte Trainer Vincent Kompany, der selbst als Spieler zahlreiche Wadenverletzungen hatte, vor dem Heimspiel in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli.