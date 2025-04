Sportdirektor Christoph Freund bestätigte das in der Pressekonferenz vor dem Dortmund-Spiel auf Nachfrage nicht. Er äußerte sich lediglich allgemein: "Wir haben schon öfter gesagt, dass wir in Gesprächen sind mit Spielern. Aber wir haben nie etwas gesagt zu Vertragsverhandlungen und dem aktuellen Stand." Aber man sei in Gesprächen "mit allen Jungs, wo die Verträge auslaufen", sagte der Österreicher. Dazu zählt neben Sané auch Abwehrspieler Eric Dier.