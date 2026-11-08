Stuttgart - Seine auffälligste Szene hatte Niclas Füllkrug erst nach dem Spiel. In einem verbalen Zweikampf mit ZDF-Reporter Florian Zschiedrich brach der Fußball-Nationalspieler sein Interview höflich, aber bestimmt ab. Nach dem für ihn frustrierenden 0:1 beim VfB Stuttgart wollte der genervte Bremer Stürmer partout keine Fragen zu seiner bevorstehenden DFB-Rückkehr beantworten. "Nee, danke, ciao", sagte er schließlich, als der ZDF-Mann einen weiteren Versuch unternahm, Füllkrug legte das Mikrofon auf den Tisch und reichte Zschiedrich zum Abschied die Hand.