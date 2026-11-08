"Ich will nicht unhöflich sein, aber..."

Er denke nicht an die bevorstehenden Spiele in der Nations League am Freitag in Serbien und drei Tage später gegen die Niederlande. "Das interessiert mich gerade auch nicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 1:0 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben. Da denke ich nicht dran, was nächste Woche ist, das interessiert mich gerade nicht", sagte der 33 Jahre alte Angreifer.