Leipzig - David Raum geht ohne Anschlusskontrakt in sein letztes Vertragsjahr bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Ob der Kapitän darüber hinaus bei den Sachsen bleiben wird, ließ er in einem "Bild"-Interview offen. "Der Club ist im Austausch mit meiner Agentur. Mein Fokus war aber das Erreichen der Champions League und ist nun die WM, auf die ich mich jetzt top vorbereite. Für mich hat es gerade Priorität, ein Super-Turnier zu spielen. Danach haben wir immer noch genug Zeit, uns zusammen an einen Tisch zu setzen", sagte der Nationalspieler.