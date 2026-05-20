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Fußball-Bundesliga Nationalspieler Raum: Gespräche mit RB Leipzig nach der WM

David Raum fühlt sich in Leipzig wohl, hat aber noch Träume. Der Kapitän der Sachsen geht in sein letztes Vertragsjahr.

Fußball-Bundesliga: Nationalspieler Raum: Gespräche mit RB Leipzig nach der WM
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David Raum geht bei RB Leipzig in sein letztes Vertragsjahr. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig - David Raum geht ohne Anschlusskontrakt in sein letztes Vertragsjahr bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig. Ob der Kapitän darüber hinaus bei den Sachsen bleiben wird, ließ er in einem "Bild"-Interview offen. "Der Club ist im Austausch mit meiner Agentur. Mein Fokus war aber das Erreichen der Champions League und ist nun die WM, auf die ich mich jetzt top vorbereite. Für mich hat es gerade Priorität, ein Super-Turnier zu spielen. Danach haben wir immer noch genug Zeit, uns zusammen an einen Tisch zu setzen", sagte der Nationalspieler.

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Prinzipiell fühle er sich in der Stadt und mit dem Team sehr wohl. "Ich höre natürlich immer mal wieder von Interessen links und rechts. Und ich mache nach wie vor auch kein Hehl daraus, dass ich als Spieler auch noch Träume habe. Aber ich habe vor allem diese Saison hier in Leipzig sehr große Wertschätzung erhalten und bin jetzt Kapitän eines Champions-League-Clubs, darum ist das aktuell absolut nicht mein Fokus", sagte der 28-Jährige.