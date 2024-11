Fußball-Bundesliga: Nationalspieler Pavlovic nach Operation bei Bayern zurück

In der kurzen Vorbereitungszeit für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg konnte Trainer Vincent Kompany am Montag nur einen kleinen Teil seines Kaders in München versammeln. Unter anderem waren Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka und Alphonso Davies dabei. Zahlreiche Kollegen sind noch auf Länderspielreisen.