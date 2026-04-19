Weitere Reaktionen zur 35. deutschen Meisterschaft des FC Bayern

Bernd Neuendorf, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds: "Dieser Titel ist Ausdruck einer über die gesamte Saison hinweg beeindruckenden Konstanz und Dominanz: Die Bayern haben vom ersten Spieltag an die Tabelle angeführt. Das Auftreten der Mannschaft - auf und neben dem Platz - war abermals beste Werbung für die Bundesliga. Die Bayern haben vor allem mit ihrer Offensive begeistert und ihren eigenen mehr als ein halbes Jahrhundert bestehenden Torrekord übertroffen. Darüber hinaus vertritt der FC Bayern den deutschen Fußball auch international auf herausragende Weise."