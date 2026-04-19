München - Bundestrainer Julian Nagelsmann erhofft sich vom souveränen Meistertitel des FC Bayern auch Schwung für die Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in diesem Sommer. "Besonders freue ich mich natürlich für meine Nationalspieler, denn wir haben im Sommer gemeinsam Großes vor", sagte der ehemalige Bayern-Coach und gratulierte seinem Ex-Team zum vorzeitigen Titelgewinn: "Die Siegermentalität und das Selbstverständnis, das sie bei den Bayern in jedem Spiel auf den Platz bringen, sind absolut beeindruckend."