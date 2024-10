München (dpa/lby) - Für den FC Bayern München steht nach der Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga gleich das nächste Topspiel auf dem Programm. Der Rekordmeister empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den letztjährigen Vizemeister VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Nach zuletzt zwei Unentschieden beim 1:1 gegen den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen und dem spektakulären 3:3 bei Eintracht Frankfurt will der Tabellenführer wieder drei Punkte einfahren.