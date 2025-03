Fußball-Bundesliga Nächstes Kapitel im Davies-Zoff: Dreesen fordert Antworten

München - Im Ärger um den schwer verletzten Abwehr-Star Alphonso Davies will der FC Bayern München mögliche juristische Schritte gegen Kanadas Fußball-Verband von mehreren Faktoren abhängig machen. "Das wird jetzt davon abhängen, was wir auf unsere Fragen für Antworten bekommen. Dann werden wir überlegen, wie wir weiter vorgehen und auch wie die entsprechenden Chancen dann bei einer weiteren Vorgehensweise sind", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 3:2-Sieg in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli.