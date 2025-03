München - Der FC Bayern München will sich nach dem Ausfall des nächstens Abwehrspielers nicht vom Titelkurs abbringen lassen. "Wir dürfen keine Ausreden suchen, egal was passiert. Auch wenn noch fünf Spieler ausfallen, müssen wir alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem 3:2 (1:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli. "Hoffentlich können wir es auf eine schöne Art machen."