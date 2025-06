Fußball-Bundesliga: Nächster Abgang: FC Bayern lässt auch Stürmer Vidovic ziehen

Der 21-jährige Offensivspieler kam bereits mit zwölf Jahren in die Nachwuchsabteilung der Bayern. Seit seinem Profidebüt 2022 kam Vidovic auf acht Einsätze in der ersten Mannschaft, wurde aber auch dreimal verliehen: an Vitesse Arnheim, an Dinamo Zagreb und zuletzt in der Hinrunde der vergangenen Bundesliga-Saison an den FSV Mainz 05.