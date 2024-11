Fußball-Bundesliga Nächste Pleite für Bochum - Tietz lässt Augsburg jubeln

Phillip Tietz ließ den Großteil der 29.556 Zuschauer in der WWK Arena mit einem verwandelten Foulelfmeter über die Führung jubeln (38. Minute). Nach der Pause, als der Stadionsprecher bat, eine Laserpointer-Attacke auf Bochums Keeper Patrick Drewes zu unterlassen, fielen keine Tore mehr - wenngleich der FCA in der Nachspielzeit noch eine Schrecksekunde überstehen musste. Die Augsburger sind im vierten Heimspiel nacheinander ungeschlagen und verbesserten ihre Punktebilanz daheim auf 14 Zähler. Auswärts wollen sie am Mittwoch im Pokal-Achtelfinale beim Karlsruher SC einen weiteren Sieg folgen lassen.