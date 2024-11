Auswärts sind die Bochumer punktlos, zu Hause gab es nur zwei magere Zähler. "Wir müssen das Positive aus unserer momentanen Situation herausziehen. Denn wir sind nicht wieder zerfallen – so wie zuvor oftmals in dieser Saison", sagte Lukas Daschner. "Was uns gutgetan hätte, wäre ein dreckiges Tor gewesen. Das fehlt einfach." Gegen Bremen wolle man in der kommenden Woche "endlich den ersten Dreier einfahren".