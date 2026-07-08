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Fußball-Bundesliga Nach WM-Aus: Karl beim FC Bayern zurück auf dem Rasen

Lennart Karl musste seinen Traum von der WM kurz vor dem Turnierstart begraben. Jetzt arbeitet der Youngster in München am Comeback.

Fußball-Bundesliga: Nach WM-Aus: Karl beim FC Bayern zurück auf dem Rasen
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Lennart Karl ist beim FC Bayern wieder im Lauftraining. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

München - Einen Monat nach seinem bitteren WM-Aus ist Bayern Münchens Lennart Karl auf den Rasen zurückgekehrt. Der Fußball-Nationalspieler absolvierte nach seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel erstmals wieder eine Laufrunde auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Karl hatte sich noch vor dem WM-Start im Abschlusstraining der deutschen Mannschaft vor dem letzten Testmatch in Chicago gegen Mitgastgeber USA die schwere Verletzung zugezogen.

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Der 18-Jährige wird in den kommenden Wochen sein individuelles Aufbauprogramm in München fortsetzen, um im Laufe der Saisonvorbereitung wieder ins Training von Coach Vincent Kompany einzusteigen. "Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen", sagte Karl.