München - Einen Monat nach seinem bitteren WM-Aus ist Bayern Münchens Lennart Karl auf den Rasen zurückgekehrt. Der Fußball-Nationalspieler absolvierte nach seinem Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel erstmals wieder eine Laufrunde auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. Karl hatte sich noch vor dem WM-Start im Abschlusstraining der deutschen Mannschaft vor dem letzten Testmatch in Chicago gegen Mitgastgeber USA die schwere Verletzung zugezogen.