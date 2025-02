Im April 2022 kam der kroatische U21-Nationalspieler (21 Länderspiele/2 Tore) erstmals bei den Profis des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz. Dort absolvierte er vier Spiele, zuletzt im August 2022 beim 7:0 gegen den VfL Bochum. In der Saison 2022/2023 sammelte Vidovic bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden Wettkampfpraxis (25 Spiele/4 Tore), in der vergangenen Spielzeit bei Dinamo Zagreb in der ersten kroatischen Liga (40/9).