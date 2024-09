Fußball-Bundesliga: Nach Tätlichkeit: Zwei Spiele Sperre für Augsburgs Essende

Augsburg (dpa/lby) - Stürmer Samuel Essende vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist nach seiner Tätlichkeit im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:3) für zwei Spiele gesperrt worden. Die Fuggerstädter stimmten dem Urteil des Sportgerichts des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) zu. Der 26-Jährige fehlt damit in den Partien bei RB Leipzig am kommenden Samstag und gegen Borussia Mönchengladbach am 4. Oktober.