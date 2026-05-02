Ereignisreiche Anfangsphase in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel ging es deutlich temporeicher zu. Erst verstolperte Burkardt eine Hereingabe (47.), kurz darauf machte es Uzun besser. Doch der HSV zeigte sich keineswegs geschockt und drehte die Partie innerhalb von wenigen Minuten durch den Dänen Albert Grønbæk und den Portugiesen Vieira.

Nach diesen ereignisreichen und schwungvollen Minuten wurde die Partie zerfahrener. Wechsel und Verletzungspausen sorgten für Unterbrechungen und störten den Spielfluss. Dem HSV kam das gelegen. Für die Rothosen, die den Vorsprung über die Zeit brachten, feierte Luka Vuskovic in der Schlussphase sein Comeback nach einer Knieblessur.