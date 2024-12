In einer lange ereignisarmen ersten Hälfte rückte zunächst VfB-Torwart Nübel kurz unfreiwillig in den Blickpunkt. Andras Schäfer flankte vors Tor, am Kopfball von Doekhi hatte Nübel bereits die Hände. Der 28-Jährige bekam den Ball aber weder richtig zu fassen noch faustete er ihn weg, so flutschte ihm der Ball durch und sprang klar hinter der Linie auf.