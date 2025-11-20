Freiburg (dpa/lsw) - Cyriaque Irié vom SC Freiburg macht nach seiner Malaria-Infektion weiter Fortschritte. "Die Entwicklungen und seine Werte sind positiv", sagte Trainer Julian Schuster vor dem Auswärtsspiel der Breisgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München. "Ein paar Dinge gibt es noch aufzuarbeiten. Aber wir geben ihm die Zeit." Bedeutet: Im Duell mit dem Rekordmeister wird Irié noch fehlen. "Aber es sind positive Signale, an denen wir dran bleiben", so Schuster weiter.