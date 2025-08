Fußball-Bundesliga Nach Kritik an Talentförderung - Eberl bezieht Stellung

München - Sportvorstand Max Eberl hat sich nach Kritik an der Talentförderung des FC Bayern München positioniert. "Ich habe die Berichterstattung nicht so sehr verfolgt. Es ist mir aber nicht verborgen geblieben, dass ein Sommerloch gefüllt werden musste. Mit Josip Stanisic, Aleks Pavlovic und Jamal Musiala haben wir drei Stammspieler aus der eigenen Jugend. Das gibt es nicht so häufig", sagte der Sportvorstand des deutschen Fußball-Meisters. "Wir versuchen immer, Spieler über Schritte zu entwickeln."