München - Nach Lennart Karl muss der FC Bayern München auch auf Tom Bischof wegen einer Muskelverletzung verzichten. Mittelfeldspieler Bischof hat sich einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister vor dem Champions-League-Duell gegen Real Madrid mitteilte. Der 20-Jährige fällt damit vorerst aus. Zur Ausfalldauer machte der FC Bayern keine Angaben.