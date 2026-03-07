Freiburg - Bayer Leverkusen hat wichtige Punkte im Kampf um die Königsklasse liegen gelassen, der SC Freiburg seine starke Heimserie gerade noch aufrechterhalten. Die Werkself musste sich bei den Badenern in einem sehenswerten Spiel mit einem 3:3 (2:2) begnügen und liegt in der Fußball-Bundesliga weiter drei Zähler hinter den Champions-League-Plätzen. Freiburg verhinderte durch ein spätes Tor die erste Niederlage im eigenen Stadion seit dem 1:3 gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag und bleibt Achter.