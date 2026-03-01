Von Freiburg war offensiv lange überhaupt nichts zu sehen. Kurz vor der Pause setzte Matanovic einen Kopfball nach einer Flanke von Christian Günter an den Pfosten (45.+2). Es war die erste und einzige Chance der Gäste in Durchgang eins.

Grifo scheitert an Zetterer, dann trifft Chaïbi

Nach der Pause blieb das Spiel umkämpft. Die erste Gelegenheit hatten die Gäste, doch Zetterer wehrte einen strammen Schuss von Vincenzo Grifo stark ab (49.). Ansonsten verzettelten sich beide Mannschaften immer wieder bei ihren Offensivaktionen.

Das änderte sich kurz nach der Einwechslung von Chaïbi für Oscar Højlund. Der algerische Nationalspieler erzielte mit einem platzierten Schuss das 1:0. Vorausgegangen war ein Fehlpass von Freiburgs Matthias Ginter. Bahoya sorgte in der Schlussphase dann für die Entscheidung.