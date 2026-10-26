Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst auf Abwehrspieler Loic Badé verzichten. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit waren der 26-Jährige und Gegenspieler Max Moerstedt am Sonntag beim 0:3 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim in der Luft mit großer Wucht mit den Köpfen zusammengeprallt. Damit erlitt Badé eine Schädelprellung sowie eine Platzwunde, wie Bayer mitteilte. Der Franzose wurde eingehend neurologisch untersucht und fällt vorerst aus. Wie lange, ist nicht klar.