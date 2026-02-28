Augsburg - Der Kölner Frust war nach der Niederlage beim FC Augsburg auf der nächtlichen Heimreise groß. "Wir sind natürlich bedient", sagte Trainer Lukas Kwasniok und mühte nach dem 0:2 am Jubiläums-Abend des FCA den Blick nach vorne. "Nächste Woche kommt Dortmund, da hast du wieder nichts zu verlieren. Und dann müssen wir halt irgendwann mal gegen einen der Großen punkten, auch wenn uns das bisher noch nicht ganz so häufig gelungen ist. Erst recht nicht am Samstagabend, aber irgendwann ist immer das erste Mal." Der Auftrag sei, "den Fluch zu brechen".