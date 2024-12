München - Der FC Bayern hat nach dem Anschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg auf seine geplante Zeremonie im Stadion verzichtet. "Dass ich hier stehe, haben wir uns völlig anders vorgestellt", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1 der Münchner in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Hintergrund für die Planänderung sei der "grauenvolle" Anschlag in Magdeburg.