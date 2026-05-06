Leipzig - Die Profimannschaften sowie das U19-Team von RB Leipzig werden bei ihren Spielen am Wochenende mit Trauerflor auflaufen. Wie der Club bekannt gab, gilt dies als Zeichen des Gedenkens und der Verbundenheit mit den Opfern, ihren Familien und allen, die von der Amok-Fahrt in der Leipziger Innenstadt betroffen sind. Zudem wird es vor Anpfiff jeweils eine Schweigeminute geben. "RB Leipzig setzt damit ein gemeinsames, stilles Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts in unserer Stadt",schrieb der Verein mit.