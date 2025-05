Der 27-jährige Dahmen hat sich im Saisonverlauf als Nummer eins in Augsburg etabliert und sich mit Topleistungen in der Rückrunde sogar in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann und der Nationalmannschaft gespielt. Die 50-Spiele-Marke war vom FCA mit dem ehemaligen Mainzer vertraglich vereinbart worden. Der Schlussmann war 2023 ablösefrei nach Augsburg gewechselt.