Davies, der mit dem FC Bayern über einen neuen Vertrag verhandelt und dem Vernehmen nach vor einer Einigung steht, fehlt den Münchnern damit zunächst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg. Auch die finale Aufgabe in Europas Fußball-Königsklasse am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena gegen Slovan Bratislava kommt für den kanadischen Nationalspieler zu früh. Eine prognostizierte Ausfallzeit gab der Tabellenführer der Bundesliga in seiner Mitteilung nicht an.