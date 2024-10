Kompany über Musiala: "Es war von ihm ein ganz komplettes Spiel"

Dass er nicht so häufig an seinem Kopfballspiel arbeitet, konnte der Turbodribbler und Spielgestalter auch begründen. "Ich komme nicht so viel in diese Situation", sagte der Mittelfeldspieler. "Deswegen übe ich andere Sachen als Kopfball." 37 Tore hat der 21-Jährige in der Bundesliga bislang erzielt. Das Tor im Ruhrstadion war sein dritter Kopfballtreffer.