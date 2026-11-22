Jeder Sprint, jedes Dribbling, jeder Zweikampf wird genau betrachtet werden. Musiala steht sportlich und persönlich vor einer Herausforderung. Neben der Frage, ob er wieder sein Top-Niveau erreicht, wird nun öffentlich über die Angemessenheit seines Millionen-Gehalts, das auch in Zwangspausen üppig weiterläuft, diskutiert.

Beim Blick auf den ausgewiesenen Jahresgewinn der Münchner von 22,8 Millionen Euro und einem kolportierten Gehalt von Musiala über dieser Marke sind die Gedanken der Bayern-Bosse aus Unternehmersicht nachvollziehbar. Dass Rummenigge diese ausgerechnet am Tag der schweren Kane-Verletzung und der emotionalen Rückkehr von Kompany aussprach, zeugt nicht von besonderem Taktgefühl. Doch das ist in diesem Milliarden-Business nicht die entscheidende Währung.

Kritik von Spielergewerkschaft

Dass sogar über die von Hoeneß gerne als unantastbar bezeichneten Verträge debattiert wurde, rügte die Spielergewerkschaft Fifpro. "Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden." Egal, ob es eine Verletzung oder ein Formtief gebe. Die Causa dürfte auch die Bayern-Kabine erfassen: Welches Signal sendet die Diskussion an andere Profis, die - wie bald Michael Olise - mit dem Verein über ihre Zukunft verhandeln?

"Dass der Verein Sorge hat, das kann ich verstehen. Wir im Sport haben eine andere Überzeugung", sagte Eberl deutlich. Der Mensch Musiala müsse einiges ertragen "in seinem jungen Alter". Man glaube daran, "dass er die Möglichkeiten hat, wieder seine Performance zu erreichen". Hoeneß und Rummenigge prägen die Debatte, Eberl und Kompany müssen mit den sportlichen Folgen umgehen.

Präsident Herbert Hainer hatte bei der Versammlung anfänglich davon gesprochen, dass Gesundheit oder schwere Phasen "auch beim FC Bayern über jedem Spielplan und jedem Ergebnis" stünden. Nach dem Mitglieder-Konvent war er wie auch Vorstandschef Dreesen bemüht, die Debatte zu beruhigen. Druck habe Rummenigge nicht machen wollen, jeder hoffe, dass Musiala wieder der Alte würde, so der Tenor. Am Mittwoch müssen die Bayern in der Champions League beim OSC Lille bestehen - ohne Kane, aber mit der stark geschrumpften Offensive um Musiala.