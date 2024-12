Niederbergkirchen - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala lässt seine Zukunft beim FC Bayern weiter offen. Bei einem Fanclub-Besuch im Landkreis Mühldorf am Inn verriet der 21 Jahre alte Offensivspieler einen Tag nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Münchner in dieser Saison nichts Neues in der seit Monaten diskutierten Frage.